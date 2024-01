Bianconeri pronti a muoversi per un rinforzo a centrocampo, da regalare ad Allegri. In cima alla lista dei dirigenti ci sono Samardzic ed Ederson. Per il giocatore dell'Udinese si valuta un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Difficile l'operazione che porta al brasiliano dell'Atalanta, al momento considerato incedibile dal club bergamasco

La Juventus ha deciso di muoversi per un rinforzo di peso a centrocampo in questa sessione di mercato, senza aspettare la prossima estate. Gli obiettivi principali individuati da Giuntoli e Manna sono Ederson dell'Atalanta e Samardzic dell'Udinese. Per quanto riguarda il serbo, che la dirigenza bianconera inizialmente aveva messo in cima alla propria lista per giugno, si sta valutando di chiudere subito la trattativa con il club friuliano. L'operazione sarebbe in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Per il brasiliano dell'Atalanta invece la Juve proverà ad avviare una trattativa con i bergamaschi. L'ex Salernitana è un profilo che piace tantissimo all'allenatore Massimiliano Allegri. Ma non sarà certamente un'operazione semplice, perchè il 24enne è considerato al momento un giocatore incedibile dall'Atalanta, così come Koopmeiners.