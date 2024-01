Centrocampista belga, classe 1998, del Nottingham Forest: piace anche alla Juve ma il Napoli sta avanzando nella trattativa per il prestito con diritto di riscatto. Piace anche Barak, ma la Fiorentina ha rifiutato l'offerta di 500mila euro per il prestito con un diritto di riscatto fisato a 6 milioni TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO IN DIRETTA

Napoli sempre più vivo sul mercato. Dopo l'avvio di stagione deludente da campioni d'Italia in carica e la promessa di De Laurentiis ("chiedo scusa ai tifosi, rimedierò con il mercato") c'è un nuovo nome per rinforzare la squadra: Orel Mangala. Centrocampista belga, classe 1998, del Nottingham Forest. Piace anche alla Juventus, ma gli azzurri stanno avanzando nella trattativa per assicurarsi il prestito del calciatore con diritto di riscatto.

Il profilo di Mangala Buone qualità sia in fase di possesso che di rottura: giovanili a metà tra Anderlecht e Borussia Dortmund. Il Nottingham Forest lo ha comprato nell'estate del 2022 per 13 milioni dallo Stoccarda, il club dove ha collezionato più presenze nella sua carriera (109). Oggi la sua valutazione di mercato Transfermarkt è di 22 milioni. Del Forest 15° in Premier è un titolare: diciotto le sue presenze nel campionato inglese su venti giornate, diciassette da titolare.

