Altra cessione importante per l' Hellas Verona , che dopo Hien, Terracciano, Hongla e Faraoni si prepara a salutare anche Josh Doig . È ai dettagli l'operazione che porterà l'esterno scozzese a vestire la maglia del Marsiglia : nelle casse dei gialloblù entreranno 6 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore . L'esterno sinistro classe 2002 a inizio settimana dovrebbe partire per la Francia dove inizierà la sua nuova avventura con l'OM.

I numeri di Josh Doig in Italia

Arrivato in Italia nel luglio 2022 dall'Hibernian, club di Scottish Premiership, Doig si è ritagliato subito un ruolo importante con la maglia dell'Hellas Verona. Nella prima stagione in Serie A ha collezionato 22 presenze, impreziosite da 2 gol e 4 assist; quest'anno, invece, è sceso in campo 11 volte in campionato e 2 in Coppa Italia, senza però trovare alcun "bonus".