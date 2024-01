Sono ore di riflessione per Alessandro Buongiorno , oggetto del desiderio del Milan nella sessione invernale di mercato. I rossoneri spingono per assicurarsi subito il difensore 24enne, un fattore in stagione col Torino , e metterlo a disposizione di Stefano Pioli. In settimana il Diavolo ha deciso di presentare un'offerta ufficiale ai granata, sforzo necessario in difesa dopo gli infortuni in serie di Kalulu, Thiaw e Tomori. Lo stesso Buongiorno ha preso parte alla cena con l'agente Giuseppe Riso , incontro voluto per essere aggiornato sulla situazione.

Cairo lo valuta 40 milioni, Colombo la contropartita

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, aveva già fatto sapere il prezzo del giocatore fissato a 40 milioni di euro. Per abbassare il prezzo, il Milan è disposto a inserire nell'operazione il cartellino del giovane centravanti Lorenzo Colombo. Il classe 2002 è al momento in prestito al Monza e, qualora il Torino accettasse, resterebbe in biancorosso fino al termine della stagione per poi trasferirsi in granata in estate. Sarà determinante per la riuscita del trasferimento la volontà di Buongiorno, che in estate aveva rifiutato l'offerta dell'Atalanta per restare nella squadra di cui è sempre stato tifoso. Buongiorno ha finora collezionato 17 presenze e 3 gol in quella che si sta rivelando la stagione della sua consacrazione. In Nazionale ha giocato da titolare la sfida decisiva contro l'Ucraina per la qualificazione agli Europei della prossima estate, dimostrando di poter reggere già le pressioni per raggiungere obiettivi importanti.