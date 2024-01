Ngonge, c'è l'accordo tra Napoli e Verona

serie a

Rinforzo per la fascia destra della Fiorentina: dal Verona arriva Davide Faraoni in prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Il Genoa ha riscattato Messias (per il quale è scattato l'obbligo di riscatto) e ha ufficializzato l'arrivo in prestito del difensore inglese Spence dal Tottenham, nell'ambito dell'operazione che ha portato Dragusin in Premier. Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE