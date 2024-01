Calciomercato

Colpi anche in Serie B in questa sessione di mercato invernale. Lo Spezia compra in Serie A: dal Genoa arriva Jagiello in prestito. Il Pisa accoglie Nicholas Bonfanti, con Gliozzi che fa il percorso inverso e va a Modena. A Cosenza arriva Frabotta in prestito dalla Juventus. Il Lecco si rinforza: ufficiale il prestito di Salcedo dall'Inter. Anche il Bari compra in A: dopo Lulic dal Frosinone, c'è Kallon dal Verona. La Cremonese ha ufficializzato Falletti dalla Ternana CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE