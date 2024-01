I nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il club inglese per il trasferimento del centrocampista sulla base di 2 milioni di euro legati alle presenze e alla promozione in Premier League delle Foxes. La squadra di Maresca, prima di chiudere, deve perfezionare un'uscita

L' Inter continua a lavorare sulle uscite. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Leicester per la cessione a titolo definitivo di Stefano Sensi : operazione da 2 milioni di euro , legati alle presenze e alla promozione in Premier League del club inglese. Enzo Maresca , allenatore delle Foxes, sta spingendo molto affinché il centrocampista si trasferisca in Inghilterra: tuttavia il Leicester deve perfezionare un'uscita prima di chiudere la trattativa con l'Inter.

Solamente 65 minuti in stagione per Sensi

Sensi fu acquistato dall'Inter nel 2019 in cambio di 27,2 milioni (tra prestito e riscatto) versati al Sassuolo. Dal gennaio 2022, però, ha indossato la maglia nerazzurra solamente negli ultimi sei mesi: nel mezzo i due prestiti alla Sampdoria e al Monza. In stagione è sceso ha collezionato solamente 65 minuti complessivi, con tre spezzoni di gara in Serie A e uno in Coppa Italia.