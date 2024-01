I blucerchiati hanno raggiunto l'accordo con il Sassuolo per il trasferimento in prestito secco fino a giugno 2024 dell'attaccante uruguaiano. Alvarez avrà la possibilità di tornare in campo e giocare con continuità dopo la rottura del legamento crociato anteriore rimediata lo scorso maggio

Rinforzo in attacco per la Sampdoria, che ha raggiunto l'accordo con il Sassuolo per il trasferimento di Agustin Alvarez. Intesa tra club raggiunta sulla base di un prestito secco, con l'uruguaiano classe 2001 che resterà a disposizione di Andrea Pirlo fino al 30 giugno 2024. Occasione importante per Alvarez, che avrà l'opportunità di giocare con continuità e di mettere in mostra le qualità che spinsero il club neroverde ad acquistarlo dal Penarol nell'estate 2022 per circa 12 milioni di euro.