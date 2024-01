Il Napoli si prepara ad accogliere il terzo acquisto del suo mercato invernale dopo Mazzocchi e Traorè: Cyril Ngonge, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione in Serie A, è a Villa Stuart per sostenere le visite mediche col club campione d'Italia. Al Verona andranno 20 milioni di euro più bonus. Nel VIDEO sopra l'arrivo dell'attaccante belga per svolgere gli esami di rito

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE