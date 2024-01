Il Frosinone non molla Zerbin, il Napoli riflette dopo i due gol in Supercoppa

La doppietta segnata in tre minuti nella semifinale di Supercoppa italiana alimenta le voci di mercato su Alessio Zerbin. Il Frosinone ha già un accordo verbale con il Napoli, gli agenti del calciatore vorrebbero rispettare questo accordo, ma bisogna capire se l'ottima prestazione di Riad contro la Fiorentina possa cambiare il futuro del 24enne attaccante originario di Novara (con un passato proprio al Frosinone in Serie B)

Chissà cosa avranno pensato i dirigenti del Frosinone durante Napoli-Fiorentina. Alessio Zerbin, obiettivo di mercato della squadra di Eusebio Di Francesco, è entrato al minuto 81’ della semifinale di Supercoppa italiana: in tre minuti è riuscito a segnare due gol (84’ e 86’), fissando il punteggio sul 3-0 per gli uomini di Mazzarri. Una doppietta che vale un record: è la più veloce nella storia della Supercoppa Italiana, battuta la doppietta di Claudio Lopez segnata con la Lazio (due gol in 5 minuti nel 2000 contro l'Inter). Tra le due reti Zerbin ha avuto persino il tempo di sbattere la testa sul palo, uscire per ricevere le cure mediche, rientrare e trasformare subito il secondo pallone toccato nel terzo gol del Napoli. "Sicuramente è una notte da favola per me, sono i miei primi gol con il Napoli, è veramente un sogno: forse quella botta mi ha dato una bella sveglia", ha dichiarato l’attaccante 24enne originario di Novara al microfono di Mediaset.