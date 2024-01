La trattativa tra i bianconeri e il club svizzero è agli ultimi edettagli: accordo raggiunto sulla base di un prestito (di 12 mesi) con diritto di riscatto fissato 15 milioni. Tra domenica e lunedì il calciatore sarà in Svizzera per sottoporsi alle visite mediche

Simone Pafundi è pronto a lasciare l'Italia. È agli ultimi dettagli la trattativa tra l' Udinese e il Losanna , squadra di Super League, per la cessione del centrocampista offensivo classe 2006. Accordo tra club raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il prestito dovrebbe essere di 12 mesi, ma i bianconeri dovrebbero avere la possibilità di richiamarlo alla base prima di gennaio 2025 qualora lo dovessero ritenere necessario. Tra domenica e lunedì il calciatore sarà in Svizzera per sottoporsi alle visite mediche .

Esordio in Nazionale a 16 anni per Pafundi

Pafundi è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Nato a Montefalcone (GO) nel marzo 2006, il centrocampista offensivo ha già debuttato con la Nazionale maggiore: nel novembre 2022, a 16 anni e 8 mesi, Mancini gli concesse pochi minuti finali nell'amichevole contro l'Albania. Undici le presenze tra i "grandi", 10 in Serie A e una in Coppa Italia; durante questa stagione ha trovato poco spazio (solamente 7 minuti in campionato a 53 in Coppa).