La Lazio sta lavorando a quello che sarebbe un ritorno nella Capitale: quello di Antonio Candreva, ora alla Salernitana, ed ex biancoceleste (a Roma ha giocato dal 2012 al 2016). La squadra allenata da Maurizio Sarri aveva già fatto un tentativo per lui un mese fa con il club campano che non aveva aperto alla cessione. In questi giorni, però, il club biancoceleste ci riproverà. Il giocatore avrebbe aperto alla destinazione ma la Salernitana vuole tenerlo. Inoltre, Candreva ha già raggiunto il numero di presenze per l'opzione automatica del rinnovo di contratto, che andava in scadenza a giugno 2024.