Nel pre partita del match contro il Cagliari, il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone spiega il motivo del mancato arrivo di Popovic dal Napoli: "È stato un errore mio, pensavo di avere un posto ma mi sono sbagliato". Dubbi anche riguardo il passaggio in gialloblù di Zerbin: "Non so se la trattativa andrà avanti". Ma rassicura i tifosi: "Uno o due giocatori arriveranno"

"È stato un mio errore", ha spiegato il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone, Guido Angelozzi, nel pre partita del match contro il Cagliari, in merito alla questione Popovic. L'attaccante serbo era promesso sposo del Napoli, il club azzurro ha però terminato gli slot per tesserare gli extra comunitari in questa stagione, e si era quindi accordato con il Frosinone per un prestito. Tuttavia, anche la squadra di Di Francesco si trova nella stessa situazione, non è perciò possibile completare l'operazione in sinergia. Il classe 2006 aveva già svolto le visite mediche a Villa Stuart. Una svista che Angelozzi ha commentato così: "Ho fatto dei calcoli sbagliati, pensavo di avere un posto ma mi sono sbagliato. Mi dispiace, non possiamo tesserarlo".