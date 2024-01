Il club campione d’Italia continua ad insistere per arrivare all’argentino in forza ai friulani. È lui la prima scelta di Walter Mazzarri. Nella giornata di oggi, 23 gennaio, telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo: le parti si avvicinano e si potrebbe chiudere sulla base di 16-17 milioni più bonus

Il Napoli si avvicina sempre di più all’acquisto di Nehuen Perez, difensore centrale classe 2000 in forza all’Udinese. Il club campione d’Italia ha individuato nell’argentino il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato già a partire da questo mercato di gennaio. Perez è la prima scelta di Walter Mazzarri ed è per questo che nella giornata di oggi, 23 gennaio, c’è stata telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo.