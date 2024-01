La Roma sprinta per Angeliño: manca ok del Lipsia

Dopo l'infortunio di Spinazzola la Roma è pronta ad accelerare per un acquisto sulla fascia sinistra. In arrivo dal Galatasaray lo spagnolo Angeliño, di proprietà del Lipsia, che è stato da inizio stagione in prestito in Turchia. Già trovato l'accordo con il giocatore ora il club giallorosso deve rifinire l'intesa con i tedeschi per un prestito con diritto di riscatto

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI