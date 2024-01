A partire dalle 21.30 sarà possibile seguire in diretta tv su Sky Sport 24 e in LIVE streaming su skysport.it un evento speciale sul calciomercato. Negli studi di Sky Sports a Londra si sono riuniti tre esperti di mercato di Sky: Sheth Dharmesh ospita Gianluca Di Marzio in collegamento dallo studio di Moena e Florian Plettenberg in diretta da Monaco. Insieme proveranno a fare il punto sulle principali trattative europee, analizzando i possibili trasferimenti tra i vari campionati

A una settimana dalla chiusura della finestra di mercato invernale Sheth Dharmesh, Gianluca Di Marzio, in collegamento dallo studio di 'Calciomercato - L'Originale' a Moena in Val di Fassa (Trentino), e Florian Plettenberg faranno il punto su scambi, acquisti e cessioni avvenute nella sessione in corso, con uno sguardo a cosa aspettarsi prima del primo febbraio. Possibili affari fra giocatori di Serie A, Premier League e Bundesliga? Analisi e anticipazioni di chi conosce bene il mercato di casa, ma ha un outlook internazionale. L'evento sarà trasmesso dalle 21:30 in diretta tv su Sky Sport 24 e in LIVE STREAMING su skysport.it.