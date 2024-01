Jurgen Klopp dà addio al Liverpool dopo nove anni: l'allenatore tedesco, sulla panchina dei Reds dal 2015, ha annunciato in un'intervista rilasciata ai canali social del club di aver preso la decisione di lasciare al termine della stagione dopo 7 titoli e la possibilità di chiudere in bellezza (il Liverpool è in testa alla classifica di Premier dopo 21 partite)

Jurgen Klopp lascerà il Liverpool al termine della stagione. L'annuncio è arrivato dallo stesso allenatore tedesco, in un'intervista rilasciata al canale YouTube del club. "Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento quando lo senti per la prima volta, ma mi sono accorto che avevo finito le energie", le parole del 56enne di Stoccarda. La storia si interromperà, dunque, dopo nove anni e (finora) sette titoli. Ma il suo Liverpool è in testa alla Premier League dopo 21 partite, con la possibilità dunque di salutare da vincente dopo aver già conquistato con i Reds tra le altre cose un altro campionato (2019-2020) e una Champions League (2018-2019).