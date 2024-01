La Salernitana pensa a Lasagna per l'attacco

Continuano i movimenti di mercato per la Salernitana, l'ultima idea per l'attacco è Kevin Lasagna. Il giocatore vuole tornare dalla Turchia, al momento gioca nel Karagümrük dove non è riuscito a lasciare particolarmente il segno: per lui solo 1 gol e 1 assist in 15 presenze nel campionato turco. E' lui il profilo individuato da Filippo Inzaghi che ne apprezza le caratteristiche tecniche.



In uscita, invece, c'è Erik Botheim. L'attaccante norvegese in questa stagione ha trovato appena 10 presenze tra Serie A e Coppa Italia e per questo potrebbe lasciare l'Italia alla ricerca di un maggior minutaggio. Il classe 2000 ha diverse offerte dalla Svezia.