Calciomercato, blitz dell'Atalanta: preso Raspadori per 22 milioni più uno di bonus

Calciomercato

Blitz a sopresa dell'Atalanta che si assicura Giacomo Raspadori. L'attaccante della nazionale, a lungo inseguito dalla Roma, arriva dall'Atletico Madrid a titolo definitivo per 22 milioni di euro più uno di bonus

CALCIOMERCATO LE NEWS LIVE

Fra i due litiganti, o almeno, fra le due contendenti più accreditate, Roma e Napoli, alla fine la spunta l'Atalanta. Giacomo Raspadori torna in Italia ed è pronto a rilanciarsi, anche in chiave azzurra, alle dipendenze di Palladino. Un affare a titolo definitivo e da 22 milioni di euro più uno di bonus, chiuso con un blitz dai nerazzurri di Percassi che hanno approfittato delle difficoltà di Roma e Napoli di poter spendere la stessa cifra in questo momento della stagione. 

Gasperini: "Raspadori? Parlo solo dei miei"

I numeri di Giacomo Raspadori

Giacomo Raspadori si era trasferito all'inizio di agosto del 2025 dal Napoli all'Atletico Madrid per una cifra di circa 26 milioni di euro. Nei suoi mesi in Spagna ha messo insieme 12 presenze nella Liga, una sola volta da titolare contro il Maiorca, con due assist mentre in Champions League ha raccolto 108' minuti in due presenze con un gol realizzato contro l'Eintracht Francoforte. Per lui anche una presenza nella Coppa del Re contro l'Atletico Baleares e un gol segnato. Torna in serie A dove il suo bilancio complessivo è di 164 presenze, 31 gol e 15 assist

Palladino: "Sarà un bel percorso ma dobbiamo segnare di più"

