Il club giallorosso ha pronta l'offerta da fare al Lipsia per avere Angelino (attualmente in prestito al Galatasaray): la Roma vorrebbe il terzino sinistro spagnolo in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Sul giocatore è vivo l'interesse di Betis Siviglia e Olympique Marsiglia

La Roma ha chiara la volontà di rinforzae la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Angelino, terzino sinistro del Lipsia (ma in prestito al Galatasaray), continua a essere la prima opzone per la fascia di sinistra e dopo le prime schermaglie il club giallorosso sarebbe pronto a formulare l'offerta per portare il giocatore in Italia. L'accordo con Angelino è già stato trovato, l'offerta per il Lipsia è di un prestito con diritto di ricatto fissato a 5 milioni di euro. La Roma fa leva sulla volontà del giocatore di vestire il giallorosso nonostante ci sia l'interessamento di Betis Siviglia e Olympique Marsiglia.