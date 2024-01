Il Verona ha messo gli occhi su Marco Pellegrino, calciatore argentino classe 2002, difensore del Milan (che interessa anche all'Anderlecht). Il club veneto vorrebbe arrivare a lui per rinforzare il reparto difensivo e nella giornata di ieri ci sono stati i primi contatti tra i due club per parlare di lui. Se la trattativa dovesse andare in porto, sarebbe il secondo affare in questo mese di gennaio tra i due club. Qualche settimana fa, infatti, il Milan ha acquistato dal Verona Filippo Terracciano.

I numeri al Milan

Pellegrino è arrivato al Milan nell'agosto 2023 ed ha esordito con i rossoneri il 29 ottobre seguente nel pareggio per 2-2 in casa del Napoli. Finora ha collezionato solo una presenza in Serie A (proprio in quella partita), per 68 minuti complessivi. Conta anche due presenze con la formazione Primavera. Con i ragazzi di Abate, il classe 2002 è partito titolare sia nel pareggio contro il Torino che nella sconfitta contro l'Atalanta.