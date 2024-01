I bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il club spagnolo per la cessione in prestito secco oneroso dell'attaccante classe 2000. Kean, atteso a Madrid nella giornata di domenica, prima di trasferirsi non ha rinnovato il suo contratto che lo lega alla Juventus fino al 2025

Moise Kean è pronto a vestire la maglia dell' Atletico Madrid . Accordo raggiunto tra il club spagnolo e la Juventus , che è pronta a cedere l'attaccante classe 2000 in prestito secco oneroso fino al termine della stagione. Kean, atteso a Madrid nella giornata di domenica , non ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza nel giugno 2025.

Kean a Madrid ritroverà Morata

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, per Kean sarà la terza esperienza fuori dall'Italia: nella stagione 2019/20 ha giocato in Premier League con l'Everton, per poi trasferirsi al Psg in Ligue 1 l'anno seguente. Ora il 23enne avrà l'opportunità di mettersi alla prova per 6 mesi nella Liga spagnola. A Madrid ritroverà Morata: i due si sono incrociati a Torino nella stagione 21/22 e hanno giocato 14 partite insieme con la maglia della Juve.