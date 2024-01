Juve: no per Bonaventura, Samardzic e Pereyra

Il club bianconero vorrebbe provare a fare un colpo a centrocampo. Tentativo per Bonaventura, con la Fiorentina che non ha aperto alla proposta della Juve. L'Udinese ha detto no alla proposta di prestito senza obbligo di riscatto per Samardzic. Senza sviluppi positivi anche il sondaggio per Pereyra

La Juventus vorrebbe piazzare un colpo a centrocampo, nel caso si dovesse individuare il profilo giusto. La dirigenza bianconera sta infatti facendo della valutazioni, coinvolgendo anche l'allenatore Massimiliano Allegri. Nelle scorse ore c'è stato un tentativo per Giacomo Bonaventura, ma la Fiorentina non ha aperto alle condizioni proposte dai bianconeri. La Juve ha anche avuto contatti con l'Udinese per Samardzic, ma il club friulano ha detto no alla proposta di prestito senza obbligo di riscatto. Effettuato anche un sondaggio per Pereyra, ma anche in questo caso l'esito non è stato positivo. I bianconeri ora cercheranno di capire se sarà possibile trovare il giocatore giusto per il centrocampo di Allegri negli ultimi 3 giorni del mercato invernale. Possibile che si cerchino anche eventuali opportunità dall'estero.