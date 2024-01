Kean, test fisici con l'Atletico: attesa la firma

Moise Kean in queste ore sta svolgendo le visite mediche con l'Atletico Madrid: l'attaccante classe 2000 della Juve si trasferirà in Liga con la formula del prestito secco sino a fine stagione (senza diritto di riscatto). Kean sta svolgendo test fisici approfonditi, a causa del recente infortunio alla tibia che lo tiene fuori da un mese. Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto, grazie anche all'importante lavoro svolto dall'agenzia WSA. La trattativa tra i due club aveva avuto un'accelerazione la scorsa settimana, prima di un rallentamento per qualche questione poi risolta. Nella serata di domenica l'attaccante ha assistito al match vinto 2-0 dall'Atletico contro il Valencia al Wanda Metropolitano. Si tratterà della terza esperienza all'estero per Kean, dopo Paris Saint Germain in Ligue 1 ed Everton in Premier League. Attualmente il contratto del 23enne scade a giugno 2025. Di un eventuale rinnovo se ne parlerà dopo il prestito in Liga e l'Europeo.