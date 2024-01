Sfuma il passaggio dell’attaccante della Juventus all’Atletico Madrid. Lo staff medico spagnolo ritiene che i tempi per rivederlo in campo siano differenti rispetto a quelli preventivati in Italia. Kean tornerà in Italia ma è comunque possibile che trovi un'altra sistemazione in questa finestra di mercato

