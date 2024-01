Fiorentina-Belotti, si cerca intesa su ingaggio

La Fiorentina insiste per Andrea Belotti. Dopo l'incontro di martedì il club viola ha in programma un nuovo meeting con l'agente dell'attaccante della Roma. Si lavora per trovare l'intesa sull'ingaggio per sbloccare il trasferimento dell'ex Torino a Firenze. L'accordo con i giallorossi è per un prestito secco fino al termine della stagione. Belotti - che ha rifiutato le proposte di Wolfsburg, Betis e due club di MLS - ha già dato l'ok per il trasferimento. Un'operazione che la Fiorentina vorrebbe chiudere, anche senza l'addio di N'zola come si pensava in un primo momento. Le prossime ore saranno decisive per regalare a Italiano un rinforzo nel reparto offensivo.