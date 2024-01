Torino, via Soppy. Dall'Udinese arriva Masina

Ore intense in casa Torino per il calciomercato. Dopo il rientro quasi definito all'Atalanta di Soppy, che verrà girato poi in Germania allo Schalke 04, i granata hanno trovato un'alternativa per le fasce a sinistra prendendo dall'Udinese Adam Masina. L'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto e in serata sarà a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto

Il Torino continua a muoversi in queste ultime ore di mercato. Il club infatti sta trattando con lo Schalke 04 per il prestito di Soppy: vicina la cessione dell'esterno che il Torino vuole restituire all'Atalanta perché non rientra nei piani di Juric. Una volta completata questa operazione in granata arriverà dall'Udinese Adam Masina che già stasera dovrebbe essere in città per visite e firma sul contratto. Masina arriva al Torino in prestito con diritto di riscatto. In stagione Masina ha raccolto solo 5 presenze fra campionato e coppa Italia per complessivi 127'