In Serie A si è speso tre volte di più rispetto allo scorso inverno: Napoli la più attiva tra le big con quattro operazioni in entrata (più Popovic per il futuro, finito in prestito al Monza) e una in uscita (Elmas). L'Hellas Verona ha invece rivoluzionato la rosa con 14 cessioni. Facciamo il punto sul mercato appena concluso, con uno sguardo anche agli altri top 5 campionati europei

Quello che si è appena chiuso potrebbe sembrare un mercato meno ricco rispetto a quelli del passato, ma in realtà è solo un’impressione. Sono i milioni di euro spesi (e incassati) a dirlo e naturalmente il numero delle operazioni. Rispetto allo scorso gennaio il passo è stato nettamente più veloce. Sono stati spesi più del triplo dei soldi, quasi tutte le squadre hanno chiuso almeno un’operazione. C’è chi ha agito in emergenza, c’è chi ha continuato a programmare. E naturalmente non sono mancati i tormentoni e i colpi di scena.

Protagonista e sorpresa Il Napoli è stata la grande protagonista di questo mercato: ha venduto (Elmas) e comprato (Ngonge, Traoré, Dendoncker, Mazzocchi più Popovich per giugno). De Laurentiis ha provato a cambiare il volto della squadra, di sicuro ha cambiato molta sostanza, per cercare di far ripartire il gruppo. Ma la società più sorprendente è stata il Verona: ha - per esigenze economiche - rivoluzionato il proprio assetto. Garantendo prima la sopravvivenza economica anche a costo di mettere a rischio la salvezza. Ma era necessario: 14 cessioni per più di 40 milioni di euro incassati. La scommessa è vinta, sul mercato. Ora bisogna vincerla sul campo.

Si sono mosse tutte Inter e Milan hanno chiuso la loro campagna acquisti all’inizio (sebbene il Milan ci abbia provato fino alla fine). La Juve ha piazzato il colpo nel finale, con il prestito di Alcaraz, così come Fiorentina (Belotti), Roma (Baldanzi e Angelino) e Lazio. Il Bologna ha anticipato i tempi per la sostituzione, probabile di Zirkzee, andando a prendere Castro: è la seconda spesa più alta in Italia.