Frosinone, Bourabia verso i turchi del Kayserispor

Calciomercato

Non sono stati acquisti della sessione invernale appena finita, ma lo saranno probabilmente in estate. Doppio colpo a zero in vista per l'Inter che attende la firma di Taremi dopo la Coppa d'Asia ed è vicina a Zielinski. Il Milan sogna Zirkzee, la Juventus pensa a Koopmeiners. Per Osimhen sarà asta internazionale. Tutti i protagonisti attesi del mercato estivo