I numeri di Manolas

Dopo Jerome Boateng, dunque, altro nome importante per la difesa di Pippo Inzaghi. Manolas dopo le esperienze con Roma e Napoli fra il 2014 e il 2021, era tornato in Grecia, dove ha vestito la maglia dell'Olympiakos dal gennaio al settembre del 2022. Lo scorso 23 settembre si era trasferito a titolo definitivo allo Sharjah, dove è rimasto pochi mesi prima di liberarsi a parametro zero. In questa stagione il classe 1991 ha collezionato 14 presenze. In Serie A ha giocato complessivamente 216 partite, realizzando anche 9 gol e 6 assist.