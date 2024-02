La Salernitana abbraccia Manolas, altro colpo a parametro zero dopo quello di Boateng, confermandosi la squadra regina delle occasioni di mercato: nelle ultime cinque stagioni (dal 2019-20) nessuno ha preso più giocatori a parametro zero rispetto al club campano. L'Inter di Marotta, specializzata in questo genere di operazioni, a sorpresa è fuori dalla top 5. La classifica di Transfermarkt

