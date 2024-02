"Inzaghi gode della stima della società, della proprietà e della tifoseria non solo per quello che ha dimostrato, ma anche per le capacità, il comportamento dentro e fuori dal campo e per i risultati ottenuti". Queste le parole dell’ad nerazzurro, Beppe Marotta, sul rinnovo di Simone Inzaghi. "Da parte nostra vogliamo continuare con lui", ha precisato il dirigente, che aggiunge: "se guardiamo la classifica gli allenatori delle prime quattro hanno tutti il contratto in scadenza nel 2025 e la questione del rinnovo di Inzaghi la affronteremo al momento giusto. Inzaghi gode della nostra fiducia: lui vuole rimanere con noi, come noi vogliamo che lui rimanga. Il contratto è un complemento".

leggi anche Lautaro &Co: 100 gol segnati con la stessa maglia