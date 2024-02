È nata "Circum", la nuova avventura di Claudio Marchisio

Presentata a Torino "Circum", la nuova agenzia sportiva di Claudio Marchisio, che mira a ritagliarsi un ruolo importante all’interno del mercato delle procure sportive. Con lui Alessandro Tocci, agente sportivo e storico manager dell'ex centrocampista della Juve. "Inizio questa avventura con grande entusiasmo, voglio portare la mia esperienza soprattutto ai giovani", ha detto l'ex bianconero. Fra i calciatori seguito dall'agenzia anche Loris Karius, portiere del Newcastle ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

"Perché Circum? Perché è la chiusura di un cerchio". Parole di Claudio Marchisio, raccolte in un hotel nel cuore di Torino dove ha voluto presentare alla stampa Circum, la sua "football player agency", agenzia sportiva che vuole ritagliarsi un ruolo importante all’interno del mercato delle procure sportive. Si apre così la terza parte della carriera dell’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, che una volta annunciato l’addio al calcio (2019) si è dedicato con MATE (oggi insieme al socio Giorgio Chiellini) alla gestione dell’organizzazione di eventi e la comunicazione di diversi campioni sportivi (ma non solo). Per Marchisio, anche le esperienze da opinionista e commentatore sportivo per diverse Tv e broadcaster italiani e internazionali. Fino alla nascita di Circum. In cui Marchisio non sarà da solo. Circum infatti nel proprio organigramma potrà contare su diverse figure professionali. Tra i partner dell’agenzia, la gestione delle procure sportive è affidata ad Alessandro Tocci, agente sportivo con abilitazione FIGC e CONI, storico manager di Marchisio e suo partner in numerosi progetti. "Inizio questa avventura - spiega l’ex numero 8 della Juventus - con grande entusiasmo. L’idea di fondare Circum è figlia delle tante esperienze passate. Quando giocavo, alcuni miei compagni mi dicevano che in futuro, andando sui campi una volta ritiratomi, mi sarebbe venuta voglia di allenare. Io invece mi sono accorto di avere un’attenzione e una dedizione particolare per la crescita dei singoli. Mi piace commentare con loro le partite, essere un mentore per i più giovani e dare loro consigli. Una figura presente durante la varie tappe del loro percorso professionale".

Alessandro Tocci e Claudio Marchisio alla presentazione di "Circum"

Fra i giocatori seguiti c'è Karius del Newcastle Ad oggi Circum conta su un gruppo di giovani talenti, e altri calciatori già affermati. Come Loris Karius, portiere del Newcastle United, per cui l’agenzia è incaricata di gestire il mandato sul territorio italiano. E così alla domanda se è possibile che il futuro del portiere tedesco possa essere in Serie A, anche per il suo legame familiare, la risposta di Marchisio è un "vedremo" che lascia aperte delle opportunità per il prossimo mercato. Tra i ragazzi in rampa di lancio è presente Davide Dell’Erba, centrocampista classe 2004 nato in Germania da genitori italiani e in possesso del doppio passaporto, approdato nel 2023 al Bayern Monaco, il difensore Francesco Stante, colonna portante dell’Inter dominatrice del campionato di Primavera 1. Tra gli altri giocatori in scuderia anche Filippo Reale, difensore classe 2006 della Roma, fresco del primo contratto da professionista con la società giallorossa con la quale ha esordito nell’amichevole disputata lo scorso gennaio in Arabia Saudita contro l'Al Shabab, Thomas Corigliano, centrocampista giovanissimo militante nell’Under 15 della Juventus, e il suo compagno di squadra Edoardo Rocchetti, approdato in bianconero dal Perugia. E ancora il difensore Fabio Badarau, punto di forza dell’Under 16 della Juventus allenata da Claudio Grauso e Tommaso Ramondetti, capitano dell’Under 15 del Torino.

I tre pilastri di Circum "Sono tre i pilastri su cui Circum fonderà il suo lavoro”, spiega Alessandro Tocci, "il lavoro con il settore giovanile e i suoi prospetti, quello con i calciatori già professionisti, e l’intermediazione classica con i club. Abbiamo un’idea chiara su come debba strutturarsi la figura dell’agente sportivo, in un’ottica di cura di tutto ciò che al giorno d’oggi riguarda la sfera del calciatore professionista o del giovane talento. Il nostro scopo è sintetizzare quello che ripetiamo ai ragazzi che seguiamo. Loro devono concentrarsi esclusivamente sul campo. Al resto ci pensiamo noi". Chiuso il cerchio dunque si inizia a lavorare. Non più correndo in mezzo al campo, ma stando vicino ai ragazzi più giovani e calciatori più affermati. "Sono pronto. E ciò che voglio fare da grande", chiosa Marchisio.

Marchisio: "Napoli-Juve complicata, Inter forte anche in Europa" Due parole al microfono di Sky Sport anche sull'attualità e sull'imminente sfida fra Napoli e Juventus che secondo Marchisio "E' una partita complicata" per le difficoltà sul campo ma anche per il momento delle due squadre: "Il Napoli ha vinto una partita importante sul campo del Sassuolo, la Juventus anche, pur soffrendo molto contro il Frosinone. Sono due squadre che devono confermarsi e hanno bisogno di continuità. Le assenze di Rabiot e McKennie pesano per la Juve ma Allegri è abituato a trovare soluzioni alternative e penso le troverà". Sull'Inter invece nessun dubbio: "E' una squadra fortissima e direi che lo ha dimostrato già lo scorso anno arrivando in finale di Champions. Quest'anno ha fatto grandi miglioramenti nel livello del gioco e credo che con i giocatori e l'allenatore che ha può certamente ripetersi anche in Europa".