Risolto il contratto con Inzaghi

Niente ritorno per Filippo Inzaghi, dunque, nonostante le voci che nelle ultime ore lo davano vicino a riprendere la squadra dopo l'esonero che aveva portato alla scelta di Liverani. Inzaghi era ancora sotto contratto con il club, ma aveva fatto delle richieste precise per tornare ad allenare la squadra: in mattinata è stato risolto il contratto e ora l'allenatore è libero. Inzaghi in particolare aveva chiesto chiarezza e garanzie sul progetto sportivo (con la possibilità di programmare assieme alla dirigenza la prossima stagione dopo un rinnovo contrattuale), oltre a un ds come Foggia o Taibi, con cui ha già lavorato. L'accordo però non è stato raggiunto, portando alla decisione di svincolare Inzaghi e affidare la panchina a Colantuono.