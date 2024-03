Nuovo aggiornamento dei valori di mercato in Liga del portale specializzato Transfermarkt. Brillano in particolare i nuovi talenti del Barcellona, due dei quali registrano i maggiori aumenti. Sul podio anche un ex Milan, da tenere d'occhio i gioielli di Siviglia, Valencia, Girona e Athletic Bilbao. Ecco la top 20 dei più cresciuti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT