Milan, accordo col Real per riscatto di Jimenez

Prime mosse di mercato in vista della prossima stagione in casa Milan. I rossoneri avrebbero chiuso l'accordo con il Real Madrid per il riscatto del giovane Alex Jimenez, terzino classe 2005 che in questa stagione sta giocando in prestito a Milano. L'accordo era previsto per 5 milioni ma il Milan avrebbe trovato un accordo per un riscatto a cifre inferiori. Il Real Madrid manterrà una recompra sul giocatore a cifre più alte rispetto a quelle attuali.

