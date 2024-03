Juve Women, Girelli rinnova fino al 2025 + opzione

L'attaccante classe '90 ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero fino al 2025 con opzione per un'ulteriore stagione. "Spero ci siano ancora tantissime vittorie da regalare a questa società e ai nostri tifosi - ha dichiarato. Ogni volta che indosso questa maglia il cuore mi batte forte come se fosse il primo giorno"

Cristiana Girelli continuerà a vestire il bianconero. La calciatrice ha firmato il rinnovo del contratto con la Juventus Women fino al 2025 con opzione per un'ulteriore stagione. L'attaccante classe '90 è arrivata a Torino nell'estate 2018 e in sei anni ha vinto 11 trofei: 4 scudetti, tre volte la Coppa Italia e 4 la Supercoppa Italiana. "Ci sono storie d'amore lunghe, uniche e appassionate: quella tra le Juventus Women e Cristiana Girelli raccoglie tutti questi aggettivi, elevando il concetto di appartenenza - si legge nel comunicato ufficiale. il bianco e il nero saranno sempre i colori migliori per descrivere l'immagine di questa meravigliosa campionessa. Avanti insieme".