Il Napoli è già al lavoro per la prossima stagione . E il primo colpo del presidente Aurelio De Laurentiis è servito: Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo azzurro . Classe 1988, attuale dirigente e collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, Manna ha già un accordo verbale con il Napoli in attesa della firma ufficiale . È lui il profilo designato, 35enne dall’ottima conoscenza dei giovani come dimostra il passato da responsabile tecnico della Next Gen bianconera. Prenderà il posto di Mauro Meluso, che ha una clausola di rinnovo automatico che la società non sembra intenzionata a esercitare. Il Napoli sta pensando a una rifondazione che è già iniziata e che guarda anche alla panchina.

Italiano primo nome per la panchina

Lo step seguente sarà infatti la scelta del nuovo allenatore. E in questo senso il nome sempre più caldo è quello di Vincenzo Italiano. L'attuale allenatore della Fiorentina è un profilo da tempo gradito a De Laurentiis, che lo aveva sondato quando in panchina c'era ancora Rino Gattuso dalla posizione in bilico. Poi arrivò invece Spalletti e, insieme a lui, il terzo scudetto azzurro. Quest’anno le cose non hanno funzionato, ecco perché il nuovo Napoli inizia a prendere forma: Manna come direttore sportivo e Italiano come primo obiettivo per la panchina.