La Juve si muove per Zirkzee: primi contatti

La Juventus si è inserita nella corsa per Zirkzee: ci sono già stati i primi contatti con il Bayern Monaco, visto che il club tedesco ha una clausola di recompra sul giocatore. Se così sarà, allora la Juve sarebbe disposta a trattare proprio con i bavaresi. Su di lui anche Arsenal e, in Italia, il Milan lo vorrebbe. Intanto la Juve guarda al Bologna anche per Calafiori

La Juve ci prova per Zirkzee. Undici gol, sei assist, punta di diamante di un Bologna che sta conquistando la qualificazione Champions. I bianconeri vogliono allora provare ad assicurarsi una delle rivelazioni del campionato: ci sono già stati i primi contatti con il Bayern Monaco, visto che il club tedesco - dove Zirkzee è cresciuto come calciatore - ha una clausola di recompra su di lui. In caso di recompra esercitata, allora il club bianconero sarebbe disposto a trattare proprio con il Bayern.

Anche Arsenal e Milan Ma l'attenzione per numeri e giocate di Zirkzee è ampia. Su di lui c'è anche l'Arsenal, pronto a offrire un ingaggio da 6 milioni a stagione. In Italia il Milan lo vorrebbe e in estate acquisterà un nuovo attaccante titolare.

Anche Calafiori per la Juve? Il club bianconero resta in pole anche per Riccardo Calafiori, classe 2002 e altro giocatore in luce nella super stagione del Bologna. Attenzione, ovviamente, anche al nome di Thiago Motta, che è il preferito della proprietà bianconera se a fine stagione dovesse concludersi il rapporto con Allegri.