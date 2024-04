De Rossi-Roma, il rinnovo è solo questione di tempo

Dopo la vittoria nel derby e i risultati ottenuti da quando è subentrato a Mourinho sulla panchina della Roma, non si intravedono motivi per non confermare Daniele De Rossi anche nella prossima stagione. Per il rinnovo sembra essere solo questione di tempo e una scelta diversa da parte dei Friedkin sarebbe difficile da comprendere

Si aspetta solo il rinnovo per De Rossi. Non si intravede un solo motivo per non iniziare a pensare di programmare il futuro insieme a lui. L'interpretazione del derby è l’ultimo segnale di un lavoro finora eccellente: una squadra solida e ottimamente organizzata, capace di creare il giusto a rischio zero. Neanche un’occasione lasciata alla Lazio, in una partita caratterizzata anche da comportamenti giusti. Novanta minuti con carattere e intensità, da derby, evitando di cadere in atteggiamenti isterici, controproducenti.