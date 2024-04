Chi è Ruben Amorim

Classe 1985, ed ex calciatore del Benfica (per lui anche 14 presenze con la nazionale portoghese), Amorim è sulla panchina dello Sporting dal 2020. Con i biancoverdi, in attesa della conclusione che vede lo Sporting in testa alla classifica, ha già conquistato una Supercoppa di Portogallo, due Coppe di Lega e il titolo nazionale del 2020-21. Quest’anno Amorim ha affrontato l’Atalanta sia nel girone sia negli ottavi di Europa League con la squadra di Gasperini capace di passare il turno grazie al successo di Bergamo dopo l’1-1 dell’andata.