Rabiot: "Io capitano orgoglioso. Il mio futuro..."

Il gol alla Salernitana che evita la sconfitta in casa alla Juve e poi un pensiero al suo futuro. E a quel contratto tra il club bianconero e Adrien Rabiot, in scadenza a fine giugno. "Ho sempre detto che finché non avremo raggiunto gli obiettivi non parleremo con la società -le parole del francese a Sky Sport nel post di Juve-Salernitana- Vedremo quando saremo in Champions League e avremo vinto questa Coppa Italia. Sensazioni? Ho sempre detto che sono contento, oggi avevo la fascia di capitano, sono orgoglioso di essere qui e di guidare questa squadra giovane, ma nel calcio bisogna ad un certo punto anche parlare. Vedremo dopo la finale, con la società siamo tranquilli, avremo il tempo dopo tutto questo".