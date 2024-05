Stagione straordinaria per Cole Palmer, 27 gol totali dei quali 22 in Premier League che lo rendono vicecapocannoniere alle spalle di Haaland. Ex City, il 22enne trequartista del Chelsea occupa però solo il 30° posto tra i giocatori U23 più preziosi al mondo. Davanti a lui anche un big della Serie A e una 'vecchia' conoscenza del nostro campionato. Ecco la top 30 (dati Transfermarkt)

