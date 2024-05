Enzo Maresca è in pole per la panchina del Chelsea. L'ex vice di Pep Guardiola e attuale allenatore del Leicester (promozione in Premier al primo anno di panchina) è nella lista dei possibili candidati per la panchina del Bridge dopo il recentissimo addio di Pochettino. Non solo: è lui il candidato forte, pur insidiato dall'allenatore dell'Ipswich Town Kieran McKenna, seguito anche dal Brighton (ora senza De Zerbi) e dal Manchester United. L'Ipswich Town è stata l'altra squadra promossa dalla Championship in questa stagione, chiudendo al secondo posto con 96 punti, uno in meno proprio del Leicester di Maresca. L'allenatore italiano è corteggiato anche dal Porto visto l'imminente addio di Conceiçao (diretto verso il Marsiglia dopo che il club francese si aspetta di ricevere il no da parte di Fonseca), ma resta il Chelsea in prima linea. Maresca, col Leicester, ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro per liberarsi dal club.

