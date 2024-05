Lo dice la storia: Guardiola è (ed è già stato) uno degli allenatori più influenti del calcio. Impossibile non ispirare chi ha giocato per lui e chi oggi siede, come lui, su una panchina. Dopo la recente promozione col Leicester, Enzo Maresca è in pole per la panchina del Chelsea. Prima ancora era stato vice di Guardiola al City. Come lui tanti altri al top nel calcio europeo

MARESCA IN POLE PER LA PANCHINA DEL CHELSEA