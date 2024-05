Il Bologna ha ufficializzato l'addio di Thiago Motta a fine stagione. Per lui pronto un contratto triennale con la Juventus. Le linee guida della rifondazione bianconera guidata dal Football Director bianconero Cristiano Giuntoli

L’ora di Thiago. Il conto alla rovescia è partito. La Juventus aspetta. Pronto un contratto di tre anni con ingaggio da 5 milioni a stagione. Ci sarà da trattare sullo staff tecnico, tra i professionisti in arrivo da Bologna e quelli che lavorano da anni in società, ma Thiago Motta è il prescelto per il post Allegri. leggi anche Thiago Motta non rinnova col Bologna: è ufficiale

Rifondazione in 5 punti La rifondazione bianconera segue 5 linee precise. Comanda Giuntoli. Nessuna spesa folle e ingaggi ridotti. Pochi innesti di qualità e fiducia ai giovani. Una mentalità offensiva nel gioco che aiuti a tenere l’ambiente entusiasta e compatto intorno a squadra e società.

Lo staff di Giuntioli Giuntoli si affiderà a collaboratori di sua assoluta fiducia. Giuseppe Pompilio per l’aspetto organizzativo e Stefano Stefanelli per scouting e mercato, entrambi con lui a Napoli. Per la guida del settore giovanile si punta a Michele Sbravati dal Genoa.

I nomi sul mercato Obiettivi chiari per gli acquisti: molto vicino Di Gregorio, ci sarà da trattare con il Bologna per Calafiori. Occhi su Koopmeiners ed Ederson dell’Atalanta. Resta caldo Samardzic, piacciono Brescianini e Colpani. Verrà fatto un tentativo per Zirzke. In caso di super offerta potrebbe partire Bremer. Da valutare la posizione di Rabiot. L’ora di Thiago si avvicina e sarà anche insieme a lui che Giuntoli deciderà la Juve del futuro.