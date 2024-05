Secondo Sky Sports Germania il centrocampista spagnolo dovrebbe trasferirsi al Bayer Leverkusen per una cifra intorno ai 15-20 milioni. García è pronto a salutare il Girona dopo 3 stagioni, in cui ha portato il club per la prima volta nella sua storia in Champions League TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Non solo la conquista di Bundesliga e Coppa di Germania e la finale di Europa League. Il Bayer Leverkusen continua a lavorare per costruire un futuro vincente: la squadra di Xabi Alonso ha trovato un accordo con il Girona per l'ingaggio di Aleix García, 26enne centrocampista spagnolo. Nelle casse del club andrà una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni, secondo quanto riportato da Sky Sports Germania. García in questa stagione ha giocato 37 partite di campionato, segnando 3 gol, fornendo 6 assist e dando un grande contrubuto alla prima qualificazione in Champions League nella storia del Girona. leggi anche Spagna, i pre-convocati di De La Fuente: c'è Aleix García

"Avrei voluto restare a Girona molto di più" "Quest'anno è stato molto emozionante", ha dichiarato García alla festa del Girona per l'approdo in Champions League, "Ho avuto la fortuna di indossare la fascia da capitano per molte partite in questa stagione ed è stato un privilegio perché è un club che amo. Dentro di me, sinceramente, mi dispiace per tutto quello che abbiamo fatto insieme, mi sarebbe piaciuto che durasse molto di più".



García, secondo addio al Girona García ha iniziato la sua carriera con il Villareal, giocando con le squadre B e C e dubuttando nel La Liga. Nell'estate del 2015 è stato acquistato dal Manchester City, dove è rimasto per due stagioni prima di essere ceduto in prestito al Girona e ai belgi del Royal Excel Mouscron. Nell'ottobre del 2020 García è approdato alla Dinamo Bucarest, con cui è rimasto per appena 3 mesi. A gennaio del 2021, infatti, il centrocampista è tornato in Spagna, all'Eibar. Nello stesso anno si è trasferito nuovamente al Girona, dando inizio al periodo migliore della sua carriera, culminato con la convocazione agli Europei del 2024. Nella prossima stagione García dovrebbe debuttare in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen.