Il sito specializzato Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato dei giocatori di Premier League dopo la fine della stagione. Alcuni dei migliori talenti presenti in Inghilterra continuano ad aumentare sempre di più la loro quotazione. Il giocatore che l'ha vista schizzare più in alto però non giocherà la prossima Champions League. Tra chi invece ha perso valore ci sono molti ex Serie A

I CALCIATORI PIÙ PREZIOSI IN PREMIER LEAGUE