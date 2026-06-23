Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Nazionale, Malagò sceglierà prima il direttore tecnico: difficile la pista Maldini

nazionale

Inizia il mandato da presidente della Figc di Giovanni Malagò. La priorità è scegliere il direttore tecnico, con Paolo Maldini che è un profilo gradito ma è una pista difficile. Si valutano anche Claudio Ranieri e Gianluigi Buffon

GLI ALLENATORI ITALIANI ALL'ESTERO

Il neo eletto presidente della Figc Giovanni Malagò sta muovendo i primi passi per costruire la Nazionale italiana. L'idea dovrebbe essere quella di scegliere innazitutto il direttore tecnico (e poi l'allenatore). Paolo Maldini è un profilo gradito, ma al momento è una pista difficile. Vedremo se Malagò insisterà per l'ex dirigente del Milan. C'è anche l'ipotesi Claudio Ranieri e non è da escludere nemmeno il nome di Gianluigi Buffon, che ha già un'esperienza in Federazione.

Approfondimento

Mandato pieno a Malagò, c’è bisogno di cambiare

Per il Ct in lista Mancini e Conte

Per quanto riguarda il discorso Commissario tecnico, sono due i nomi in lista al momento: Roberto Mancini e Antonio Conte. Il primo ha interrotto la sua avventura in Qatar all'Al-Sadd, mentre il secondo ha salutato Napoli (e sarà sostituito da Massimiliano Allegri). 

Leggi anche

Napoli, potrebbe slittare la firma di Allegri

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Dinho al Ravenna: "Che la magia abbia inizio!"

Calciomercato

Ora è ufficiale: Ronaldinho sarà tesserato come giocatore dal Ravenna. Il 46enne brasiliano ha...

Alvarez, l'Atletico risponde: "Non andrà al Barça"

Calciomercato

Dopo che l'attaccante argentino aveva espresso la volontà di essere ceduto nel post-partita di...

Calciomercato: le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 23 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Alvarez: "Una mia cessione la soluzione per tutti"

Calciomercato

L'attaccante - al termine di Argentina-Austria - non ha nascosto la sua volontà di lasciare i...

Nico Paz, incontro Como-Real ma l'Inter è vigile

Calciomercato

Giovedì 25 giugno il Como incontrerà il Real Madrid per capire la fattibilità di trattenere Nico...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE