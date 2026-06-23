Inizia il mandato da presidente della Figc di Giovanni Malagò. La priorità è scegliere il direttore tecnico, con Paolo Maldini che è un profilo gradito ma è una pista difficile. Si valutano anche Claudio Ranieri e Gianluigi Buffon

Il neo eletto presidente della Figc Giovanni Malagò sta muovendo i primi passi per costruire la Nazionale italiana. L'idea dovrebbe essere quella di scegliere innazitutto il direttore tecnico (e poi l'allenatore). Paolo Maldini è un profilo gradito, ma al momento è una pista difficile. Vedremo se Malagò insisterà per l'ex dirigente del Milan. C'è anche l'ipotesi Claudio Ranieri e non è da escludere nemmeno il nome di Gianluigi Buffon, che ha già un'esperienza in Federazione.