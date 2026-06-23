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Atalanta-Alajbegovic, contatti con l'entourage per anticipare la concorrenza. Le news

Calciomercato

L'Atalanta irrompe su Kerim Alajbegovic. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha avviato contatti con l'entourage del classe 2007 per provare ad anticipare la concorrenza. L'esterno bosniaco, di proprietà del Bayer Leverkusen e reduce dal prestito al Salisburgo, è seguito da tanti club europei tra cui la Roma

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L'Atalanta si inserisce nella corsa per Kerim Alajbegovic. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha avuto contatti con l'entourage dell'esterno bosniaco classe 2007 per provare ad anticipare la concorrenza. Il giocatore è di proprietà del Bayer Leverkusen, che dopo il prestito al Red Bull Salisburgo ha deciso di attivare la clausola di riacquisto. Alajbegovic è uno dei giovani più seguiti di questo mercato estivo: protagonista con la Bosnia contro l'Italia nei playoff di qualificazione, è ora impegnato ai Mondiali. Su di lui si era mossa anche la Roma, che aveva avviato contatti con il Bayer Leverkusen dopo il gradimento di Gian Piero Gasperini. L'Atalanta prova quindi a inserirsi per anticipare i giallorossi e gli altri club europei interessati.

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